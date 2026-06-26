◇パ・リーグソフトバンク5―2オリックス（2026年6月25日みずほペイペイ）14日のヤクルト戦以来6試合ぶりのスタメンだったソフトバンク・庄子は6回2死二、三塁で決勝中前2点適時打を放った。1点ビハインドの5回無死は四球を選び、二盗。近藤の一打で同点のホームを踏んだ。2年目の韋駄天（いだてん）は「今日は僕の価値というか、いい働きができた」と笑みを浮かべ、小久保監督も「久しぶりのスタメンでああいう活躍はま