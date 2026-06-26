26日の西武戦（ベルーナドーム）に先発する日本ハム・伊藤が、高橋光との投げ合いに闘志を燃やした。「凄くリスペクトして、参考にしている。投げて勉強、吸収しながら僕も負けじと投げたい」と誓った。前回19日のソフトバンク戦では、高橋光の投球を参考にチームの開幕からの同戦連敗を8で止めた。投げ合いは24年9月以来7度目で、過去は2完封含む3勝2敗。「長いイニングを投げたい。欲を言えば（高橋光と）2人で一試合を終