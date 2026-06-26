ソフトバンクは25日、石塚綜一郎捕手（25）が福岡市内の病院で左側下顎（かがく）骨骨折に伴う「観血的整復プレート固定術」を受けたと発表した。競技復帰まで4週間の見込み。23日のオリックス戦で投球が顔面に直撃し救急車で搬送されていた。19日の日本ハム戦で今季1軍初昇格し、4試合出場で打率・364、3打点と打撃でアピールしていた。