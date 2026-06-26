6月22日～6月26日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを6月22日から6月26日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には榊原徹士さんが登場。デジタル写真集「ミスヤングチャンピオン2025」が発売中の心愛さんによる「ヤングチャンピオン烈No.3」アザーカットも掲載されている。 またアイドルグループ・Mooove!の