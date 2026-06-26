【「秘密法人デスメイカー」3巻】 6月26日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「秘密法人デスメイカー」の3巻を6月26日に発売する。価格は880円。 本作は鰻田まあち氏が手掛けるブラックコメディ。秘密法人デスメイカーの教祖・デュアルホーンが“ヤバい怪人”を次々生み出していくところが描かれる。 3巻では改造人間の野望