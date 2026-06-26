【「片田舎のおっさん、剣聖になる」9巻】 6月26日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる」の9巻を6月26日に発売する。価格は880円。 本作は佐賀崎しげる氏が手掛けたファンタジー小説のコミカライズ版。7月よりTVアニメの第2期が放送される予定となっている。 9巻では「交友祭」に向け準備が進むなか、暗殺集団「