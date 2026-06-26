【「でびるんしぇあはうすっ」2巻】 6月26日 発売 価格：1,100円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「でびるんしぇあはうすっ」の2巻を6月26日に発売する。価格は1,100円。 本作は「にじさんじ」に所属するVTuber「でびでび・でびる」と「ルンルン」を主人公としたゆるかわコメディ。桜庭あも氏が「ちゃおプラス」で連載を行なっている。 2巻ではおつかいに行ったり、に