【「BEYBLADE X(ベイブレード エックス)」9巻】 6月26日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「BEYBLADE X」の9巻を6月26日に発売する。価格は770円。 本作はタカラトミーの「BEYBLADE X」を題材としたマンガ。原作には武野光氏と河本ほむら氏、作画には出水ぽすか氏とZIONAO氏がクレジットされている。 9巻で描かれているのは、「未来のベイ