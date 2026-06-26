【「もるるる」1巻】 6月26日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「もるるる」の1巻を6月26日に発売する。価格は770円。 本作は“世界初”という触れ込みで始まった本格モルックマンガ。「週刊コロコロコミック」で連載が行なわれている。 主人公の苗木アタルはあらゆるスポーツに勝ったことがない超スポーツ音痴。しかしある日、「モルック