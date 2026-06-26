NEXCO西日本は、大雨の影響できょう（26日）午前0時から、山陽自動車道の備前IC（岡山県）～河内JCT（広島県）の上り下りともに通行止めとしています。 【写真を見る】【山陽道】備前IC～河内IC（上下）通行止め山口南IC～河内ICは解除に【26日午前8時45分】 通行止めとなっていた山口南IC～河内ICは、午前8時45分に解除になりました。 【画像】各地の今後24時間の天気予報は 通行止め解除の見込