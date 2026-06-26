これまでのお話 各社レンズ設計の腕の見せ所といえば……ズームや超望遠いろいろありますが……やっぱり明るい標準単焦点でしょう。 F1.2はかなりツワモノ揃いですが、価格もツワモノというなか公式価格6万6,000円はもう激安。この勢いでRF-Sにも明るい単焦点を（略