日本の老舗バッグメーカーACEは6月17日、「ZERO HALLIBURTON」ブランドからAirPods Pro 3対応ケース「AirPods Pro 3 Shockproof Case」を、直営店、公式オンラインストア、百貨店で発売した。価格は6600円。アタッシュケースをそのまま小さくしたようなデザインで安心感がありそうだ。●内側には柔軟性のあるTPU素材 日常でのタフな使用にアポロ11号が月に向かった際には、ZERO HALLIBURTONのケースで月の石を持ち帰ったという