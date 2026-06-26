26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1320円安の7万1250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては1116.34円安。出来高は1万7138枚だった。 TOPIX先物期近は4004.5ポイントと前日比21ポイント安、TOPIX現物終値比11.97ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71250 -1320 17138 日