２０２７年春に行われる統一地方選挙。中でも注目されるのが札幌市長選です。すでに立候補を検討する人も出るなど、選挙に向け少しずつ動き始めています。プロテインを一気に飲み干す入沢拓也さん。札幌市長選への立候補を検討していることを表明しました。（入沢拓也さん）「色んなビジョン・アイデアがある中で、そのビジョン・アイデアを実現するためにはやっぱりトップにならないとできないという思いは昔からあった」入沢さん