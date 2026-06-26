【土曜・小倉】１Ｒ△イザベル７Ｒ◎ホウショウルクス８Ｒ○メローネ１０Ｒ◎サディーク１１Ｒ△メイショウミカワ１２Ｒ○リピ【日曜・小倉】１Ｒ△キャッチミークライ２Ｒ△パラフローラ３Ｒ◎チュウワメロディー４Ｒ○ゴールデンドラゴン５Ｒ○シャインロード６Ｒ○グレートキリシマ７Ｒ△ゴールデンバランス８Ｒ○カモメガトンダ１０Ｒ○スマートプレシャス１２Ｒ○モズプリヴェール土日とも小倉。土曜１０Ｒサディークは