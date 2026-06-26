「有力馬次走報」（２５日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆キングジョージ?世＆クイーンエリザベスＳ・Ｇ１（７月２５日・英アスコット、芝２３９０メートル）に参戦するマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が帰厩後初時計をマークした。レイユール（４歳２勝クラス）と馬体を合わせる形で美浦坂路を駆け上がり、ゴー