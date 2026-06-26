気象台は、26日午前6時02分に、レベル３大雨警報を岡谷市、諏訪市、伊那、楢川、下諏訪町などに発表しました。中部、南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■松本●レベル２大雨注意報■乗鞍上高地●レベル２大雨注意報■上田市●レベル２大雨注意報■岡谷市●レベル３大雨警報【発表】■諏訪市●レベル３大雨警報【発表】■伊那●レベル３大雨警報【発表】■駒ヶ根市●レベル２大雨注