きのう、大阪府河内長野市の交差点でスクールバスなど6台が絡む事故があり、12人が病院に搬送されました。警察によりますと、きのう午後6時20分ごろ、河内長野市の交差点でスクールバスが逆走し、車やバイクなどあわせて5台に衝突しました。バスには、中高生15人などが乗っていたということですが、消防によりますと、13歳から26歳の男女10人とバイクと軽乗用車の男女2人、あわせて12人が病院に搬送されました。いずれも意識はある