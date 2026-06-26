容姿を売りにして活動することがあたかも楽であるかのような認識は良くないと思って諫めつつ。説明している自分の言葉に自分で引きました。演者さんたちってあの見た目とプロポーションを保つのに一体どれだけ努力しているんだろう。翌日のことを考えて食べたいものを我慢とかって、ものすごい根性だと思います。