職場での頑張りが正当に評価されなければ、モチベーションも下がるものだ。投稿を寄せた宮城県の40代女性は、かつてクリニックに勤務していた頃、上司に手柄を横取りされた経験があるという。女性はある日、丁寧な患者対応をきっかけに、周囲から高く評価される機会があった。「患者の対応で私が患者から感謝された事があり 患者も周りのスタッフに私の事をすごい良いスタッフだと言ってくれた時に主任がいて」「あたかも自分が対