採用面接にわざわざ足を運んで、いきなり帰るよう促されたら誰でもパニックになるだろう。投稿を寄せた神奈川県の30代女性（クリエイティブ）は、かつて受けた不動産関係の一次面接で信じられない経験をした。部屋に通されて掛けられた第一声が「ここで帰ってもいい」だったという。参加者は女性ともう1人の男性がおり、さすがに何も聞かずに帰るのはと思い、面接を続けてもらうことにした。しかし、面接官の奇妙な言動はこれで終