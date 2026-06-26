創業メンバーであっても、トップの身勝手な思いつき一つで一気に"やる気喪失"をということもあるようだ。投稿を寄せた40代男性は、職場で「この会社で頑張るのやめよう」と悟った瞬間について明かした。その会社では、あからさまな社内格差があったといい、「新入りの待遇が創業メンバーの自分の3倍はあった」と明かす。「典型的なワンマンベンチャーの悪癖を連続で体験することになった」多くの会社では給与はスキルや経験で決ま