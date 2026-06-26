スーパーやドラッグストアの現場では、思いもよらないトラブルに出くわすこともある。投稿を寄せた50代男性は、ドラッグストア業界で働く中で、数々の信じられない客に遭遇してきたという。特に衝撃的だったのは、会計前の商品を店内で食べているのを発見し、注意した時のことだ。自動ドア破壊、店員の胸ぐらを掴んでくる客も注意された客は、悪びれる様子もなくこう逆ギレしたという。「美味しかったら買おうと思った、私は万引き