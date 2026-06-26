２５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７１・７２ドル高の５万１９２０・６２ドルだった。値上がりは２日連続。午前中に買い注文が膨らんで取引時間中の最高値を更新したが、午後にかけて伸び悩んだ。一部製品の値上げを発表した米アップルや米マイクロソフトが大きく売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１１８・０４ポイント安の２万５３５８・６０だった。（ニュー