サッカー日本代表は、現地時間20日にメキシコ・モンテレイでチュニジア代表と対戦し4-0で勝利した。これで勝ち点を4に伸ばし、総得点の差でオランダに次ぐグループ2位に位置している。各グループ3位のうち上位8チームが決勝トーナメントに進出できるレギュレーションを踏まえると、次節スウェーデン戦で仮に敗戦を喫したとしても、大差でないかぎりはノックアウトステージへの切符を手にできる状況となった。◆鬼門を突破し証明し