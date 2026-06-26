北海道・江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、25日、事件の発端とされる男らに判決が言い渡された。被害男性を呼び出すなどした女には求刑より軽い判決、跳び蹴りをするなどした男には求刑通りの判決が言い渡された。死亡した男性を呼び出した川村葉音被告事件は2024年10月北海道・江別市の公園で起きた。当時20歳の大学生・長谷知哉さんから別れ話を切り出された八木原亜麻被告が友人の川村