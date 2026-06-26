元プロレスラー高田延彦（64）が25日、インスタグラムを更新。妻でタレントの向井亜紀（61）とのツーショットを公開した。「向井愛車の空気圧がヤケに低下→もしやコレはパンクの疑い！？って訳でGSに調べてもらっている隙に美味しいチョコレートタイムが出来た」とし、スイーツを楽しむほほ笑ましいを投稿した。「結果見事なパンクで修理を依頼！（釘がブツ刺さってた）」と続け、「おかげさまでまったりボーーっと出来ました。