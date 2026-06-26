フリーアナウンサー皆藤愛子（42）が25日、インスタグラムを更新。近影をアップした。皆藤アナは「#ゴゴスマ#CBC #TBS #月曜担当」と番組出演をPRし、楽屋前でのショットをアップした。皆藤アナは涼しげな、ノースリーブの白いトップスを着用している。この投稿にフォロワーからは「可愛い笑顔癒される」「チョーチョーチョーかわいい」「清楚系日本代表」「爽やかな愛子ちゃん」とコメントが寄せられている。