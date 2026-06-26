日本テレビ林田美学（みのり）アナウンサー（26）が25日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップワールドカップ2026（W杯）北中米大会で戦う日本代表へエールを送った。同局は24日、「緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP」を放送。スタジオで撮影した写真を掲載し、林田アナは「まだまだチュニジア戦の興奮に浸っていたいところですが…今日の特番を終えて、スウェーデン戦がますます楽