気象台は、26日午前5時53分に、レベル３大雨警報を奈良市西部、生駒市に発表しました。北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■奈良市西部●レベル３大雨警報【発表】■奈良市東部●レベル２大雨注意報【発表】■大和高田市●レベル２大雨注意報■大和郡山市●レベル２大雨注意報■天理市●レベル２大雨注意報【発表】■生駒市●レベル３大雨警報【発表】■香芝市●レベル２大雨注意報