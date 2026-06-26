細川たかしのまな弟子の演歌歌手の田中あいみ（25）が25日、インスタグラムを更新。敬愛する研ナオコ（72）のコンサート観覧を報告した。「大好きな研ナオコさん」とすると、「55周年記念コンサート行ってきました」と報告。「娘さんのひとみさん！素敵な方でした！」とつづり、3ショット写真を公開した。