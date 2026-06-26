気象台は、26日午前5時47分に、レベル４土砂災害危険警報を甲賀市に発表しました。滋賀県では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■大津市南部●レベル４土砂災害危険警報■大津市北部●レベル４土砂災害危険警報■彦根市●レベル４土砂災害危険警報■長浜市●レベル４土砂災害危険警報■近江八幡市●レベル４土砂災害危険警報■草津市●レベル３土砂災害警報■守山市●レベル２土砂災害注意報■栗東