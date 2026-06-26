Daiichi−TV（静岡第一テレビ）澤井志帆アナウンサー（29）が25日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。澤井アナは「グルメとお酒と音楽のイベント『ナイトマルシェ』会場の富士市大淵FUJISPARKからきょうは生中継でお届けしました！」とつづり、その様子を写真で投稿した。澤井アナはブラウンのリブニットとロングスカートを着用。缶ビールのオブジェとのショットや、食事を楽しむ姿を披露した。続けて「お世話になった皆