TBS浦野芽良アナウンサー（24）が25日までにインスタグラムを更新。TDSを楽しむ姿を動画でアップした。浦野アナは「ただただディズニーシーを大満喫している動画です」とつづり、動画を投稿した。キュートな花柄のワンピースを着用。園内ではしゃいだり、スイーツを楽しむ姿などを収めている。この投稿にフォロワーからは「本物のプリンセス」「まだ大学生みたい」「ワンチャンアイドル」「リアルラプンツェル」とコメントが寄せ