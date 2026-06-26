ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝25日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比71.72ドル高の5万1920.62ドルで取引を終えた。米統計指標で経済の堅調さが示されたと好感し、買い注文が優勢だった。朝方発表された実質国内総生産（GDP）や雇用関連の統計を受け、米経済の先行きへの楽観的な見方が広がった。取引時間中の最高値を更新する場面もあった。ハイテク