NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4047.60（+38.80+0.97%） 金８月限は反発。時間外取引では、米半導体大手マイクロンの好決算が支援要因になったが、テクニカル面での悪化を受けて戻りを売られた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、予想通りの米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数でドル安に振れたことを受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS