◎西武・中村祐は広島時代のチームメート前田健と再会の機会が巡ってきたが「さすがに先発の日には声かけられないですよ」。次戦でのリベンジを誓っていました。◎サッカー通の楽天・早川は「デッカいスクリーンで一人で見ます！」。26日の投手練習は午前10時半からですが、日本代表の試合が始まる同8時前には球場入りするそうです。◎父親が漁師だというDeNA・牛田成樹球団広報。子供の頃は「ガムを買ってもらえなくて、家