チャックネイトはメンバー唯一の木曜追い。Wコースを単走で伸び伸びと駆け抜けた。時計は4F57秒7〜1F13秒3（馬なり）。函館は24年の当レース（6着）以来。堀師は「2年前の北海道戦は、調子を崩していてコンディションが戻り切らなかったが、今年はいい状態に戻っている。小回りの2000メートルは距離不足なので、馬場が渋って時計がかかってくれれば、チャンスはある」とコメントした。