俳優の二宮和也（43）が25日、東京・TOHOシネマズ日比谷でイベント「シークレットシネマ」に登場した。自身が選んだ「人生で一度は映画館で見てほしい一本」を当日までタイトルを伏せて上映した。上映前のトークショーでは、作品について「無作為にいる人が感情を共有できるのが映画の醍醐味（だいごみ）だと思っている。楽しい作品を選んだつもり」とコメント。観客に「旅館の話で追体験できる構造」とヒントも出した。セレク