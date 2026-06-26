JR富良野線を走行する複数の列車で、車輪が傷ついているのが見つかりました。その原因とは-？JR富良野線を走行する列車の車輪についていた傷がこちらです。複数あり、長さ1センチ、幅は2ミリから4ミリくらいの小さな傷でした。傷は6月24日午前11時ごろ、旭川運転所の構内で列車を定期点検した際に見つかりました。その後の調査で、車両14両から同様の傷が見つかり、傷はすべて車輪の片側だけについていたということです。原因究明