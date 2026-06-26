俳優の板垣李光人（24）が25日、都内の高校で行われた主演映画「口に関するアンケート」（監督清水崇、7月3日公開）の試写会にサプライズで登場した。板垣が共演の綱啓永（27）、吉川愛（26）らと姿を見せると、約420人の生徒からは割れんばかりの大歓声が上がった。ハイタッチやサインボールを投げ入れるなどのファンサービスをした後、ステージに上がると「アリーナ〜」とライブのように呼びかけコール＆レスポンスを楽しん