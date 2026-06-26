◇セ・リーグDeNA1―3中日（2026年6月25日バンテリンD）DeNAは中軸が機能せず、11カードぶりの勝ち越しを逃した。今季初めて3番から度会、宮崎、筒香の並びでクリーンアップを組むも、決定機で一本が出なかった。初回無死一、二塁の先制機で無得点に終わると、5回は1点を奪ってなお1死満塁から度会、宮崎が凡退。ともに打率3割超の1番・勝又と2番・牧がチャンスメークしたが1得点止まりで、相川監督は「苦しい展開になっ