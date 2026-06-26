オニャンコポンは水曜に函館入り。木曜朝は角馬場で体をほぐして、体調を整えた。11日に美浦Wコースで4F58秒2〜1F12秒3をマークして以降、プール調教など軽めの調整が続いている。小島師は「メンタルが少しデリケート。真面目な馬で走らなきゃ、と思ってしまうから我慢させているところ。時計は出る馬だけど、出していない分、プールで内面的な部分をつくった」と説明。「状態は前走よりいいと思う」と愛馬の状態を伝えた。