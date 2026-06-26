◇パ・リーグ楽天2―0西武（2026年6月25日楽天モバイル）楽天の前田健は広島時代に行っていた恒例のファンサービスを復活させた。「ヒーローインタビューでしゃべるだけじゃ面白くない」と思って始めた「画伯Tシャツ」のプレゼント。降板後の9回表にベンチ裏で1〜2分で制作。スタンドに投げ込んだ。投球する自身のほか、マスコットを描き「長所を生かしてキャンプからまたやろうと、ずっと思っていました。6月になって