日本マクドナルドがX更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが世界的大企業のCMに突如、登場した。ファンの間にも衝撃が広がっている。日本マクドナルドは25日、公式Xを更新。「あの頃も今も、夏といえば」として公開した新CMには、なんと“りくりゅう”の2人が出演していた。河川敷に座り、ビッグマックを頬張る2人や、自転車を押す木原さんと三