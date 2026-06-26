土曜函館5R新馬戦（芝1200メートル）にはアゴルディーノ（牡＝田村、父エフフォーリア）がスタンバイ。中間は素軽いフットワークが目を引く。1週前には芝コースで5F64秒3〜1F11秒7（一杯）をマーク。田村師は「先週びっしりやってジョッキー（横山和）も合格点と言ってくれた。馬は柔らかくていいですね。ゲートが速くないのでスタートが鍵。よーいドンなら良い脚が使えると思う」と期待を込めた。