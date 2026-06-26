夏の小倉名物の九州産限定戦は土日1鞍ずつ。土曜5R新馬戦（芝1200メートル）でデビューするタカモリ（牡＝牧田、父ジャンダルム）は先週18日にCWコースで6F79秒3（1F12秒0）の好時計。最終追いは坂路馬なりで4F54秒4〜1F13秒5にとどめて力を出せる態勢だ。小林助手は「筋肉の感じが良く、いい馬になっていくと思います。将来的に距離は延びても良さそう。力強い動きで力の要る馬場になっても大丈夫だと思います」と非凡な素質