日曜小倉5R新馬戦（芝1200メートル）で初戦を迎えるヒルノアラゴン（牡＝北出、父ジャンダルム）はひと追いごとに良化度が増している。24日の坂路ではアルムアポジェ（3歳未勝利）と併せて頭差先着。馬なり、しまい重点で4F56秒5〜1F12秒5を計時した。2週続けて騎乗した秋山は「野性的で気がいいし、スピードもある。もう少し距離が延びてもいいけど初戦向き」と好感触だ。