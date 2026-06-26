夏の福島最初の新馬戦となる土曜5R新馬戦（芝1200メートル）で注目されるのがエーアイクワイ（牡＝相沢、父ビッグアーサー）。併せ馬のたびにパートナーをぶっちぎる出色の走りを見せてきた。相沢師も「スピードがあるし、ゲートも速い。血統からも1200メートルは合うはず。仕上がっているので初戦から頑張れる」と手応えを膨らませていた。