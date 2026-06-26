気象台は、26日午前5時25分に、レベル４土砂災害危険警報を観音寺市に発表しました。香川県では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■高松市●レベル３土砂災害警報■丸亀市●レベル３土砂災害警報■坂出市●レベル３土砂災害警報■善通寺市●レベル２土砂災害注意報■観音寺市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■さぬき市●レベル２土砂災害注意報■東かがわ市●レベル２土砂災害注意報■三豊市●
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